Польща готується до ймовірної війни з Росією та Білоруссю: міністр оборони розповів деталі

У Варшаві готують комплексний план посилення обороноздатності країни на випадок війни з Росією.
Польща планує зміцнити свої кордони з РФ та Білоруссю та провести комплексну підготовку державних механізмів та населення до ймовірної війни з Росією.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю Radio ZET.
На питання, чи настав час будувати у Польщі бункери та фортифікаційні споруди на кордоні з Росією та Білоруссю, міністр відповів, що уряд готує такий план та "де факто" вже зміцнює свій кордон й проводить комплексні заходи.
Косіняк-Камиш розповів, що вже певний час в нього є "евакуаційний рюкзак" і поки що немає підстав його розбирати.
"Коли я збирався в Україну, це була перша поїздка після початку війни, я підготував рюкзак, з яким поїхав туди, і він досі запакований", – сказав міністр, додавши, що не збирається нікого залякувати.
Він також наголосив, що з нового навчального року в усіх школах країни буде введено курс "Навчання з армією".
"Ця програма вже є, і наступного року всі школи будуть готувати дітей [до надзвичайних ситуацій – ред.]: куди йти, де сигналізація, куди телефонувати, як поводитися", – розповів міністр оборони.
Його також запитали, чому у Польщі терміново не будуються заводи з виробництва артилерійських боєприпасів.
Косіняк-Камиш відповів, що уряд працює над цим питанням, а також планує виділити на оборонні потреби 100 млрд євро, які зокрема підуть на будівництво загальної системи ППО.
Нагадаємо, США, Польща та країни Балтії проводять спільні навчання ВПС. Метою навчання є розширення інтеграції систем протиповітряної та протиракетної оборони.
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