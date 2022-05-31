"Польща готується захопити Україну": в Росії зробили чергову "сенсаційну" заяву

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що Польща нібито "переходить до захоплення територій на заході України".

За його словами, "партнери київського режиму" не проти скористатися нинішньою ситуацією в корисливих інтересах і мають "особливі плани на українські землі".

Про це пише російське пропагандистське агентство "Інтерфакс".

"Судячи з усього, Польща вже переходить до дій із захоплення західних українських територій. Яскравим підтвердженням цього став візит до Києва польського президента Дуди, а також його заяви про те, що невдовзі польсько-український кордон перестане існувати", - заявив Патрушев.

За його словами "вже ціла низка держав веде активну роботу щодо розчленовування України".

Нагадаємо, посол України Андрій Дещиця заявив, що Росія може обстріляти територію Польщі і ця держава готується до такого ймовірного сценарію. При цьому немає навіть значення, що Польща – член НАТО.

Натомість прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що президента РФ Володимира Путіна необхідно усунути від влади. Інакше застосування грубої сили з боку Росії продовжуватиметься.

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