Польща готується збільшити армію: кожен чоловік має бути готовим до війни — Туск

Для жінок військова підготовка не буде обов’язковою.

Польський уряд працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка на випадок війни. Такі заходи мають призвести до збільшення армії до пів мільйона.

Таку ініціативу оголосив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час свого виступу у Сеймі в п’ятницю, 7 березня, повідомляє RMF FM.

"До кінця року ми хочемо мати готову модель, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі був підготовлений до війни", – заявив він.

При цьому Туск звернув увагу на чисельність української армії, яка протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. За його словами, Сили оборони України налічують близько 800 тисяч осіб, тоді як в російській армії - близько 1,3 мільйона солдатів.

"Польща повинна мати півмільйонну армію разом з резервістами", – наголосив польський прем’єр-міністр.

У спілкуванні з журналістами Дональд Туск повідомив, що для жінок військова підготовка не буде обов’язковою, але за бажання вони також зможуть долучитись.

Нагадаємо, вранці 7 березня Польща підняла у небо винищувачі та привела протиповітряну оборону (ППО) до готовності через ракетну атаку РФ по Україні.

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