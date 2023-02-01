Польща хоче вдвічі скоротити навчання українських захисників на Leopard, щоб техніка якнайшвидше була на полі бою

Польща хоче скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard 2 до п'яти тижнів замість десяти.

Про це йдеться у статті Reuters.

Видання пише, у селі Свентошув на заході Польщі, неподалік від кордону з Німеччиною, розташований один із трьох тренувальних центрів Leopard у Європі – інші розташовані в Німеччині та Швейцарії. Втім, польська сторона не розкриває місце навчання українських військових.

"Можливо або ймовірно, що навчання екіпажів українських танків Leopard 2 проходитиме у Свентошуві, але не можна виключати й інших місць", — сказав Якуб Павловський, військовий експерт і заступник головного редактора Defence24.pl.

Сучасні танки Leopard Україні

Від початку повномасштабної війни тривалти довгі обговорення та дискусії з приводу постачання Україні західних танків Leopard. Президент Польщі Анджей Дуда, перебуваючи із візитом у Львові, повідомив, що його країна готова надати ЗСУ танки Leopard 2. Після тиску суспільства на німецького канцлера, який завжди знаходив виправдання не передавати танки ЗСУ, він погодився на це та дозволила реекспорт танків. Про готовність до передавання цієї техніки заговорили й інші держави Європи.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у першій хвилі допомоги Україна отримає 120-140 західних танків.

США та Німеччина дадуть "Abrams" та "Leopard 2" Україні - ЗСУ починають навчання

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