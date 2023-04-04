Польща хоче захопити частину України, але чекає на вдалий момент: у Росії знову придумали чергову маячню

Так він пояснив причину, чому нібито Польща не "хоче мирного врегулювання конфлікту" в Україні.

Очільник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що "Польща хоче взяти під контроль частину українських територій, але чекає вдалого моменту".

Таку нісенітницю він сказав під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко у вівторок, 4 квітня, передають пропагандистські ЗМІ.

Так він пояснив причину, чому нібито Польща не "хоче мирного врегулювання конфлікту" в Україні.

"Керівництво Польщі чекає вдалого моменту, щоб взяти під контроль частину українських територій. Тому польська влада не хоче і виступає проти мирного врегулювання конфлікту", - заявив він.

А Лукашенко знову виправдав війну Росії проти України.

"У зв'язку з різними подіями у світі, і не остання причина тут і антитерористична, СВО Російської Федерації - операція, яка змусила нас з усіх боків подивитися на всі структури силового блоку. Як я часто говорю, не було б цього, так треба було б придумати, щоб нас десь підштовхнути. У зв'язку з цим працювати почали активно. Але загрози дуже серйозні. Деколи неймовірні", - сказав білоруський диктатор.

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня військовослужбовці 120-ї окремої гвардійської механізованої бригади ЗС РБ вирушили до призначеного району для виконання завданьу рамках перевірки боєготовність армії.

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