Польща хоче закрити доступ до прикордонної зони з Білоруссю: що сталося

Польща планує заборонити доступ до прикордонної зони з сусідньою Білоруссю на три місяці - від 4 червня. Причина - міграційний тиск.

Про це йдеться у проєкті постанови польського МВС.

Так, у низці районів Підляського воєводства хочуть на 90 днів заборонити вхід до прикордонної зони. Міністерство пояснює таке рішення тим, що це білоруські державні служби беруть активну участь в нападах на їхніх солдатів, поліціянтів та прикордонників.

У польському МВС також вважають, що ці заходи гарантують безпеку польських прикордонників та "обмежить присутність сторонніх осіб у зоні проведення службових операцій".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща перекидає "всі ресурси" на кордон з Білоруссю. Це пов’язано з нападом мігрантів на прикордонника 28 травня. Його поранив мігрант, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з Білоруссю. Поранений перебуває у важкому стані.

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