Польща консультується із США з приводу винищувачів для ЗСУ — джерела в Білому домі

Польський уряд не передасть Україні старі радянські МіГи, поки не отримає підтвердження Вашингтона про їх заміну сучаснішою технікою.
Польща продовжує консультації із США щодо оновлення свого парку винищувачів на той випадок, якщо Варшава вирішить передати Україні вживані МіГ-29.
Про це повідомляє американське видання Politico з посиланням на джерела у Білому домі.
Варшава надіслала запит до адміністрації президента Байдена з приводу гарантій, що США нададуть на заміну старим МіГам, які планують передати Збройним силам України, винищувачі американського виробництва. Білий дім заявив, що розгляне це питання.
Обговорення між Варшавою та Вашингтоном все ще тривають, дозвіл на поставку нових винищувачів у Польщу може зайняти багато часу.
Тим часом український президент Володимир Зеленський благає Конгрес про допомогу, оскільки ЗСУ продовжують відбиватися від масованого російського вторгнення.
"Ми працюємо з поляками над цим питанням і консультуємось з іншими нашими союзниками по НАТО", - сказав американському виданню представник Білого дому.
Кілька східноєвропейських країн, таких як Польща, Болгарія та Словаччина, зберігають десятки літаків радянського виробництва в своїх запасах і не вагаючись відмовилися б від застарілої техніки, якби були гарантії від США, що вони можуть їх замінити.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - понад 10 000 осіб,
- танків ‒ 269 од,
- бойових броньованих машин ‒ 945 од,
- артилерійських систем – 105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.