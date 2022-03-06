Польща консультується із США з приводу винищувачів для ЗСУ — джерела в Білому домі

Польща консультується із США з приводу винищувачів для ЗСУ — джерела в Білому домі

Польський уряд не передасть Україні старі радянські МіГи, поки не отримає підтвердження Вашингтона про їх заміну сучаснішою технікою.

Польща продовжує консультації із США щодо оновлення свого парку винищувачів на той випадок, якщо Варшава вирішить передати Україні вживані МіГ-29.

Про це повідомляє американське видання Politico з посиланням на джерела у Білому домі.

Варшава надіслала запит до адміністрації президента Байдена з приводу гарантій, що США нададуть на заміну старим МіГам, які планують передати Збройним силам України, винищувачі американського виробництва. Білий дім заявив, що розгляне це питання.

Обговорення між Варшавою та Вашингтоном все ще тривають, дозвіл на поставку нових винищувачів у Польщу може зайняти багато часу.

Тим часом український президент Володимир Зеленський благає Конгрес про допомогу, оскільки ЗСУ продовжують відбиватися від масованого російського вторгнення.

"Ми працюємо з поляками над цим питанням і консультуємось з іншими нашими союзниками по НАТО", - сказав американському виданню представник Білого дому.

Кілька східноєвропейських країн, таких як Польща, Болгарія та Словаччина, зберігають десятки літаків радянського виробництва в своїх запасах і не вагаючись відмовилися б від застарілої техніки, якби були гарантії від США, що вони можуть їх замінити.