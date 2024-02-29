Польща купує деяку агропродукцію в Білорусі, яку заборонила ввозити з України – ЗМІ

Польща заборонила ввезення ріпакового шроту з України, проте досі завозить його з Білорусі.

Польща імпортує з Білорусі ріпаковий шрот, який раніше заборонила ввозити з України.

Про це йдеться у статті "Економічної правди".

За інформацією видання, постачання зернових, олійних та шротів з Білорусі до Польщі поступово зростало як у 2022 році, так і в 2023 році. Загалом Польща торік заплатила білорусам 55 млн дол за придбану агропродукцію.

Серед цих товарів був ріпаковий шрот, тобто залишки переробки ріпаку, який використовується у кормах для свійських тварин. Натомість від вересня 2023 року Польща заборонила ввезення ріпакового шроту з України. При цьому імпорт з Білорусі залишився дозволеним.

"Ба більше, обсяги зросли після запровадження ембарго: у жовтні-грудні поляки придбали у Білорусі ріпакового шроту на 7,7 млн дол", – йдеться у статті.

У виданні стверджують, що до них потрапив запис розмови з представниками польської компанії Agrolok. З компанією зв'язалась людина, представляючись менеджером однієї з білоруських компаній, щоб, за легендою, запропонувати купівлю ріпакового шроту. Зазначається, що представник польської компанії зацікавився такою можливістю.

"Почувши, що походження товару насправді російське, попри білоруські документи, представник польської компанії все одно просить надіслати деталі пропозиції на пошту", – йдеться у статті.

Водночас менеджерка цієї ж компанії поставилася до російського походження обережніше. "Це вже зовсім інша розмова. Давайте я краще уточню. Якщо по документах буде Білорусь, то це ще півбіди", – сказала представниця компанії на аудіозаписі.

Нагадаємо, що у Польщі біля польсько-білоруського кордону затримали відомого українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача разом із оператором. Журналіст саме знімав сюжет про торгівлю між Польщею та Росією і Білоруссю.

Ткач розповів деталі інциденту і зізнався, що так жорстко з ним уже давно не поводилися. Натомість місцева польська поліція спочатку заявила, що нікого не затримувала.

Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща та Україна можуть тимчасово закрити кордон. Крім того, Польща може запровадити заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський Союз не запропонує ефективного способу захистити польський ринок.

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