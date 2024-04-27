Польща купує вугілля у компаній російського олігарха, якого особисто нагородив Путін – ЗМІ

Попри санкції Європейського союзу, російське вугілля досі потрапляє до Польщі – через Казахстан. Так, одна з найбільших компаній-імпортерів вугілля до Польщі 2022 року уклала угоду із зареєстрованим у Швейцарії суб’єктом господарювання AB Energo AG. Предметом контракту є постачання вугілля з Казахстану до Польщі. Теоретично в Казахстані видобувають вугілля. Однак сама AB Energo AG є частиною розрізненої мережі компаній з російським капіталом. Членом правління AB Energo AG є громадянка Казахстану Анар Коробовська, дружина російського олігарха Миколи Коробовського.

Про це пише видання Portal Informacyjny.

Анар Коробовська веде свій бізнес у Швейцарії, Казахстані, Киргизстані, Україні та інших країнах. Дружина російського олігарха також веде бізнес у сфері атомної енергетики через засновані нею компанії в Україні – ТОВ "Інтер Прем'єр" і ТОВ "ТіПіБіС Продакшн", пише видання.

За даними ЗМІ, 2021 року Коробовська та її діловий партнер В'ячеслав Еркес відвантажили 2 000 тонн труб на різні атомні електростанції, до того ж понад 90% цієї продукції вирушило на об'єкти, збудовані російським "Росатомом": АЕС "Аккую" (Туреччина), "Руппур" (Бангладеш) і "Куданкулам" (Індія).

За даними ЗМІ, компанія AB Energo, заснована Коробовською в Казахстані, стала головним героєм скандалу, її визнали винною в підтасовуванні результатів торгів і перепродажу електроенергії в п'ять разів дорожче. Інша її компанія з ідентичною назвою, AB Energo, зареєстрована в Киргизстані, зі свого боку, отримала вигідний контракт на будівництво вугільної ТЕС потужністю 660 мегават у Джалал-Абадській області вартістю 2,3 мільярда доларів США.

Микола Коробовський отримав Почесну грамоту президента Російської Федерації Володимира Путіна на знак подяки "За заслуги в розвитку підприємництва, активну громадську діяльність і багаторічну роботу".

Серед цих заслуг, зокрема – придбання значних активів на пострадянському просторі через зареєстровані в Росії компанії з мінімальним капіталом. Коробовський є власником компанії "АБ Енерго-Актив", яка зареєстрована в Омську (Росія) і є мікропідприємством відповідно до російського законодавства. Однак ця невелика компанія володіє 28% акцій російського гіганта теплоенергетики ВАТ "Подільський машинобудівний завод", розташованого в Підмосков'ї.

Коробовський також володіє ТОВ "Вугільний розріз "Белалма", в якому працює лише одна людина, але який, тим не менш, володіє вугільним розрізом "Бел-Алма" в Киргизстані.

Інше мікропідприємство Коробовського, киргизька компанія ТОВ "Глобал Експлорейшн Лімітед", отримала право на використання Кара-Титського вугільного родовища в Джалал-Абадській області. І ось тут-то інтереси "коробівських" шлюбних компаній переплітаються. Як уже згадувалося раніше, у Джалал-Абаді планують побудувати вугільну електростанцію силами киргизької компанії Аріни Коробовської AB Energo, а вугілля для побудованої електростанції постачатиме шахта її чоловіка, припускає Portal Informacyjny.

"Заплутана мережа зв'язків російського олігарха потребує ретельного вивчення, оскільки схема, в якій задіяна польська компанія, що імпортує російське вугілля з 2005-го року, може бути ключовим елементом для обходу санкцій, введених безпосередньо проти Росії, з метою приховати походження сировини", - пише видання.

Журналісти наголошують, що таємний продаж російського вугілля є серйозною загрозою для енергетичної безпеки Польщі.

"Навіть якщо воно (вугілля - ред.) дійсно видобувається в Казахстані, воно все одно є джерелом прибутку для російських олігархів, які створюють військову економіку Росії і беруть участь у фінансуванні жорстокої війни проти України. Відзнака Володимира Путіна для Миколи Коробовського має стати застережливим знаком проти ведення бізнесу з будь-якою з компаній, що належать йому та його дружині", - резюмує Portal Informacyjny.

Нагадаємо, Краснодарський край Росії у ніч проти 27 квітня атакували безпілотники. Удари було завдано по НПЗ "Словʼянськ-ЕКО", Ільському НПЗ та військовому аеродрому "Кущевськ". Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа. Як розповіли джерела ТСН.ua, вибухи у Краснодарському краї – це результат нічного "полювання" дронів СБУ.

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