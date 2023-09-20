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Польща може скасувати виплати українським біженцям: що відомо

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Польща може скасувати виплати українським біженцям: що відомо

Польські злоті / Фото: Pexels

У Польщі закликають, щоб міжнародна спільнота активніше долучалася до допомоги українцям.

Польща наступного року може не продовжити виплати українським біженцям.

Про це сказав речник уряду Пьотр Мюллер в ефірі Polsat News, передає businessinsider.

Водночас він додав, що нічого не знає про те, чи планують продовжити дію регламенту.

"Регламент є тимчасовим і втрачає чинність на початку наступного року. Ніщо не є постійним, лише на період тривалого збройного конфлікту, а положення просто втрачають чинність на початку наступного року. Наразі немає рішення про продовження тих речей, які є в законі", - сказав речник уряду.

Він наголосив, щоб міжнародна спільнота активніше долучалася до допомоги українцям, які перебувають за межами своєї країни.

Додамо, що одноразові виплати новоприбулим українським біженцям у Польщі становлять 300 злотих (2 550 гривень), щомісячні виплати для дітей до 18 років - 500 злотих (4 250 гривень) та інші види "дитячої" допомоги. Також є безкоштовна медицина та освіта для дітей, доступ до ринку праці та безкоштовне житло і харчування упродовж 120 днів.

Нагадаємо, конфлікт між Польщею та Україною посилюється. Варшава планує скоротить допомогу українським біженцям на тлі "зернової кризи".

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Дата публікації
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