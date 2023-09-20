Польща може скасувати виплати українським біженцям: що відомо

У Польщі закликають, щоб міжнародна спільнота активніше долучалася до допомоги українцям.

Польща наступного року може не продовжити виплати українським біженцям.

Про це сказав речник уряду Пьотр Мюллер в ефірі Polsat News, передає businessinsider.

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Водночас він додав, що нічого не знає про те, чи планують продовжити дію регламенту.

"Регламент є тимчасовим і втрачає чинність на початку наступного року. Ніщо не є постійним, лише на період тривалого збройного конфлікту, а положення просто втрачають чинність на початку наступного року. Наразі немає рішення про продовження тих речей, які є в законі", - сказав речник уряду.