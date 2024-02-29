Польща може заборонити ввезення агропродукції з Росії — Туск

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що сільськогосподарська продукція з Росії та Білорусі також спричиняє "спотворення ринку".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не виключає запровадження заборони на ввезення сільськогосподарської продукції з Росії за прикладом Латвії.

Його заяву на пресконференції у Варшаві у четвер, 29 лютого, цитує The Guardian.

“Латвія вирішила запровадити ембарго на імпорт [сільськогосподарської] продукції з Росії. Ми розберемо справу Латвії, і я не виключаю, що Польща виступить з відповідною ініціативою”, - сказав польський прем’єр.

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Ця заява пролунала на тлі протестів фермерів, які відбуваються у Польщі проти екологічних норм ЄС і, як вони кажуть, “нечесної конкуренції з боку України” після скасування європейських мит на імпорт української продукції після повномасштабгного вторгнення РФ ц 2022 році.

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що сільськогосподарська продукція з Росії та Білорусі також спричиняє "спотворення ринку".

Туск також додав, що ЄС має “серйозно зосередитися на кращому регулюванні, коли мова йде про імпорт зернових та харчових продуктів зі сходу”.

Пізніше в четвер Дональд Туск має зустрітися з лідерами польських фермерів.

Нагадаємо, у Польщі обіцяють знайти тих громадян, які розсипали українське зерно з потягів біля кордону. У Варшаві називають такі дії "неприпустимими".

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