Польща може збивати російські ракети: міністр оборони назвав умову

Очільник оборонного відомства Польщі наголосив, що про збиття цілей в українському повітряному просторі не йдеться.

Польські винищувачі F-16 готові збивати російські ракети, якщо вони загрожуватимуть території Польщі.

Про це заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, винищувачі часто піднімаються в повітря, якщо є небезпека для території Польщі, але досі жодного разу ракети держави-агресорки не були націлені на польські об’єкти.

“Ситуація з порушенням повітряного простору Польщі також стосується Латвії, часто БпЛА зачіпають Румунію. Ми підготували систему ППО, у нас також є посилена ППО. Йдеться про аеропорт Ряшів, який передається під охорону НАТО. Наші союзники Америка, Британія, Німеччина, Норвегія та інші країни захищають нас на авіабазі. І якщо цей повітряний простір буде порушено, ракета чи дрон будуть збиті”, - запевнив польський міністр.

При цьому Косіняк-Камиш зауважив, що російські ракети будуть збиті, якщо це буде можливо фізично.

“Коли ми говоримо про події з минулого, йшлось про лічені секунди, і в такому випадку це було неможливо, якщо це не становило загрози для будь-якого місця в Польщі чи інших країн-членів НАТО”, - пояснив він випадки прольотів російських ракет у повітряному просторі його країни.

Також очільник оборонного відомства Польщі наголосив, що про збиття цілей в українському повітряному просторі не йдеться.

“Немає жодного рішення НАТО щодо цього чи угоди про це, ми захищаємо наші території”, - заявив Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, у польському місті Ряшеві (Жешуві) розгорнули норвезькі системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони захищатимуть логістичний хаб допомоги для України від потенційного удару.

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