Польща на кордоні з Росією почала будувати електронний бар'єр за $83 млн: що це таке

У польському МВС анонсували, що матимуть повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з РФ.

Польща на кордоні з Калінінградською областю Росії розпочала будівництво електронного бар'єра для кращого контролю за ситуацією на відповідній ділянці.

Про це очільник польського МВС Маріуш Камінський повідомив на пресконференції 18 квітня, пише RMF 24.

Зауважимо, що електронне загородження на межі з РФ у Польщі зводять на підставі Закону про будівництво об’єктів охорони держкордону, який набув чинності 2021 року у зв’язку з міграційним тиском на кордоні з Білоруссю.

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"Розпочато будівництво електронного бар'єра на польсько-російському кордоні. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з Росією", – анонсував Камінський.

Електронний бар'єр – це систему камер і датчиків руху. Його встановлять на 199 кілометрах кордону так, що бар’єр охопить всю сухопутну межу з Росією, за винятком ділянки Віслинської коси (там кордон вже кілька років охороняють електронні пристрої).

Ділянка бар'єра буде розділена на 12 функціональних секцій. У цих секціях планують встановити близько 2000 стовпів для відеоспостереження, 3000 відеокамер і 700 км силових, передавальних і сигнальних кабелів.

Голова МВС Польщі наголосив, що електронний бар'єр на кордоні з Росією буде "неймовірно сучасним". Такий самий встановлений і на кордоні з Білоруссю.

"Наш східний кордон, я переконаний, буде чудово підготовлений до будь-яких протиправних дій, які пов'язані з кризовими ситуаціями з нашими східними сусідами", – сказав міністр, висловивши переконання, що це буде найкраще захищений кордон у ЄС.

Зауважимо, що на будівництво бар'єра планують витратити понад 373 млн злотих (понад 83 млн дол.).

Відповідні будівельні роботи вже стартували в районі прикордонних застав у Безледах та Семпополі. Про це повідомила речниця Прикордонної служби Анна Міхальська. Зараз відбувається заливання фундаменту стовпів для камер спостереження та прокладання силових і передавальних кабелів.

Нагадаємо, в березні стало відомо, що Польща розпочинає найбільшу за останні 50 років кампанію з переозброєння у відповідь на російську загрозу, що постійно зростає.

Так, Польща вже отримала від США сучасні винищувачі F-22 Raptor, які придбала за символічний один долар.

Зауважимо, литовська розвідка у березні попереджала, що Калінінград озброєний до зубів і є "найбільшим джерелом загрози" для багатьох країн Європи на довгі роки. Втрати РФ у війні в Україні лише тимчасово зменшили військовий потенціал регіону.

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