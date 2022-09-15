Польща нагадала Німеччині про невиплачені воєнні репарації та натякнула Росії про відповідальність за агресію СРСР

Польський Сейм ухвалив резолюцію, в якій вимагає відшкодування збитків, завданих Німеччиною під час Другої світової війни, та висловлює претензії до Росії як правонаступниці Радянського Союзу.

У середу, 14 вересня, польський Сейм ухвалив резолюцію про відшкодування Польщі збитків, завданих Німеччиною під час Другої світової війни. У документі йдеться, що польська держава ніколи не відмовлялася від своїх претензій до німецької держави і що Сейм закликає уряд Німеччини взяти на себе “політичну, історичну, правову та фінансову відповідальність” за всі наслідки, спричинені розв’язуванням Другої світової війни.

Про це повідомляє польський телеканал tvn24.

За відповідну постанову проголосували 418 депутатів, проти висловилися чотири, утрималися – 15 парламентарів. Перед голосуванням прийняло поправку про заміну слова “репарації” на “компенсація” в тексті резолюції.

Під час роботи в комісії до проєкту резолюції було додано також положення про те, що Польща не отримала відповідної фінансової компенсації та воєнних репарацій за збитки, завдані під час Другої світової війни внаслідок агресії СРСР.

"Німецька агресія, окупація Польщі Німеччиною та системний геноцид завдали великої шкоди, страждань, а також матеріальних і нематеріальних втрат. Жорстокість німецької окупації щодо людей набувала різних форм: поневолення, примусова праця, пограбування, каліцтва, зґвалтування та вбивство дітей, чоловіків і жінок – громадян Республіки Польща”, – йдеться у резолюції.

У документі підкреслюється, що Республіка Польща ніколи не отримувала компенсації за особисті та матеріальні збитки, завдані німецькою державою, а також ніколи не отримувала компенсацію за величезну шкоду, завдану польським громадянам.

Також Сейм Республіки Польща у цій резолюції констатує, що "Польща досі не отримала належної фінансової компенсації та відшкодування матеріальних і нематеріальних втрат, яких зазнала Польська держава під час Другої світової війни внаслідок агресії Союзу Радянських Соціалістичних Республік”. Як зазначається, “ці збитки вимагають ідентифікації та представлення необхідної оцінки, яка буде підставою для вжиття відповідних заходів проти Російської Федерації”.

Очільник МЗС Польщі Збігнєв Рау після ухвалення цієї резолюції повідомив, що на початку наступного місяця дипломатичними каналами буде передано відповідну ноту уряду Німеччини.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що Варшава домагатиметься реалізації своїх вимог про компенсації від Німеччини за злочини нацистів під час Другої світової війни, бо цього вимагають “душі загиблих предків".

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