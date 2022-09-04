Польща наполягатиме на виплаті репарацій від Німеччини за злочини нацистів — заява прем’єр-міністра

Очільник польського уряду вважає, що компенсації від Німеччини стануть фундаментом для будівництва майбутнього.

У суботу, 3 вересня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава домагатиметься реалізації своїх вимог про компенсації від Німеччини за злочини нацистів під час Другої світової війни, бо цього вимагають “душі загиблих предків".

Таку його заяву цитують на офіційному сайті уряду Польщі.

"Ми хочемо компенсації від Німеччини, тому що тільки на такому фундаменті ми можемо будувати майбутнє", - заявив польський прем'єр.

Він зазначив, що “душі наших предків, які загинули в жахливих обставинах від рук німецьких окупантів, волають про правду, справедливість і компенсацію”.

Нагадаємо, раніше лідер керівної партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослав Качинський заявив, що Німеччина має виплатити Польщі репарації за завдані збитки під час Другої світової війни. Сума репарацій оцінюється у понад 6,2 трлн злотих (понад 1,5 трлн доларів).

Натомість у Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що питання про репарації за втрати у Другій світовій війні вирішено. Польща відмовилася від подальших репарацій давно, в 1953 році, і кілька разів підтверджувала цю відмову.

Розплата за війну: Польща вимагатиме від Німеччини репарацій

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