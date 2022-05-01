Польща не підтримає жодної мирної угоди про здавання Росії території України

Польща планує бути гарантом безпеки України на прохання Києва, поряд з іншими країнами. Водночас Варшава не підтримає жодної мирної угоди, яка означатиме втрату Україною своєї території.

Україна запропонувала Польщі приєднатися до групи країн, які будуть гарантами її безпеки.

Президент і уряд прийняли рішення, що Польща не буде ухилятися від своєї відповідальності, - сказав голова Бюро міжнародної політики президента Якуб Кумох Gazeta.pl.

Кумох сказав, що Україна запропонувала Польщі приєднатися до групи країн, які будуть гарантами її безпеки. Відтак президент Польщі Анджей Дуда і польський уряд вирішили, що Варшава "не ухилятиметься від своєї відповідальності".

"Наразі ми обговорюємо проєкт угоди між Україною та державами-гарантами”, – повідомив Кумох.

За його словами, якщо буде досягнуто мирної угоди, то Варшаву цікавить лише така, яка “гарантуватиме територіальну цілісність України та її незалежність і на неї погодяться українці”.

“Ми не ухилятимемося від відповідальності, і я можу запевнити: не підтримаємо жодної мирної угоди, яка передала б Україну Росії. Не місце Чемберлену (прем’єр-міністр Великої Британії, які пішов на поступки гітлеру в 1938 році – Ред.)”, – підкреслив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі.

Кумох зауважив, що росія хотіла би, щоб гарантії безпеки України були повторенням Будапештського меморандуму 1994 року, і Київ додатково визнав втрату Криму і Донбасу. Він назвав ці вимоги “смішними” і “нахабними”, враховуючи, що москва на початку агресії вимагала також демілітаризації України, армія якої зараз у боях розбила значну частину російських сил.

Міністр канцелярії президента РП підкреслив, що Польща, а також США та Велика Британія хочуть, щоб росія була витіснена з окупованої частини України. За його словами, ані Україна, ані Польща та низка інших країн не хочуть припинення вогню без відведення російських військ, оскільки це означатиме в перспективі чергову війну.

“Росіяни позначатимуть у себе на мапах: 2014 рік – Крим та частина Донецької та Луганської областей, 2022 рік – чергові здобутки. А путін залишить заповіт із фразою Суворова: “мої потомки, прошу брати з мене приклад”. Відтак, так зване збирання руських земель триватиме”, – зауважив Кумох.

На його переконання, Росію треба здолати, і вона повинна усвідомити, що політика мілітаризму та імперіалізму програла.

“Як до Німеччини після Другої світової війни прийшло протверезіння і вона стала важливим елементом європейської політики, так і росія, внаслідок поразки в Україні, мусить відмовитися від перспективи завоювань. Їй потрібно очиститися, як Німеччині”,- констатував Кумох.

На думку польського політика, те, що путін зараз робить в Україні, неможливе без підтримки у російському суспільстві. Тому весь цивілізований світ вимагає від росіян “трохи більшого, ніж сидіти тихо”.

Щодо того, чи можна розраховувати на суд над Путіним, Кумох сказав, що він свого часу не вірив, що буде змога засудити експрезидента Сербії Слободана Мілошевича, а це вдалося.

“Путін як політик уже в чомусь приречений (на поразку – Ред.), бо має репутацію злочинця. У політичному сенсі не має значення, сидітиме він чи ні. Я переконаний, що ця війна і ця поразка послаблять його владу, якщо не закінчать її”, – додав політик.

Польський міністр висловив упевненість, що Україна переможе у війні з росією, а Польща буде одним із найважливіших партнерів Києва, який після війни допомагатиме відбудувати Україну.

Якщо треба буде, то Захід повинен постачати Україні зброю упродовж років, вважає Кумох. А росія має усвідомити, що вона не витримає протистояння в економічному плані.

Нагадаємо, що американський Сенат вже схвалив програму ленд-ліз. Що це таке - у нашому матеріалі.

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