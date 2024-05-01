Польща не подовжуватиме дозвіл на проживання українським чоловікам за однієї умови: що відомо

Польський уряд обговорює питання щодо продовження дозволів на проживання для українських чоловіків.

Польща може припинити видачу дозволів на проживання українським чоловікам віком від 18 до 60 років, якщо Україна звернеться із таким проханням.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, пише "Польське радіо".

"Ми точно не будемо захищати тих, хто намагається сховатися", – сказав він.

Заступник глави МЗС Польщі запевнив, що в такому випадку проситиме міністра закордонних справ Радослава Сікорського не продовжувати ці дозволи. "Офіційної позиції з цього приводу немає, тому що не було комунікації українського уряду з урядом Польщі", – уточнив Шейна.

Своєю чергою міністр оборони і віцепрем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що рішення щодо повернення чоловіків призовного віку до України мають ухвалювати на рівні ЄС.

"Якщо Україна звернеться за підтримкою, ми її надамо", – запевнив Косіняк-Камиш.

Він зазначив, що "переговори між Києвом і Брюсселем на цю тему тривають". "Рішення на європейському рівні забезпечать повну ефективність цієї дії, і ми зацікавлені в таких рішеннях", – сказав віцепрем'єр-міністр.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 24 квітня заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Коментуючи це, міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Литва обіцяє наслідувати приклад Польщі щодо мобілізованих українців, які проживають за кордоном.

Однак пізніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський уточнив, що допомога Варшави у передачі Україні чоловіків призовного віку є етично сумнівним кроком, додавши, що Київ повинен сам взяти ініціативу в цьому питанні.

Своєю чергою посол України у Польщі Василь Зварич розповів, що Україна не зверталася до Польщі за допомогою з поверненням чоловіків.

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