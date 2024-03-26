Польща обговорила з НАТО інцидент з російською ракетою

Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом щодо інциденту з російською ракетою, яка заходила до повітряного простору Польщі 24 березня.

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Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі.

Під час розмови польський дипломат зазначи, що це ще один випадок, коли "дії Росії, яка продовжує свою невиправдану і брутальну агресію проти України, загрожують і безпеці країн-членів НАТО".

Також сторони обговорили посилення безпеки польського повітряного простору та повітряного простору НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща посилить присутність військ на кордоні з сусідніми країнами.

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі повідомили, чому винищувачі F-16 не збили російську ракету.

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