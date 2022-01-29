Польща очікує на своєму кордоні до мільйона українських біженців

Така ситуація може виникнути за найгіршого сценарію.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацєй Вонсік заявив, що у разі військового вторгнення Росії польські прикордонники повинні бути готовими до мільйона біженців із України.

Про це він сказав в ефірі телеканалу TV Republika

“Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців. Людей, які тікають від вогню, людей, які тікають від смерті, які тікають від звірств війни”, - заявив урядовець.

Мацєй Вонсік підкреслив, що така ситуація може виникнути за найгіршого сценарію.

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“Є кілька сценаріїв. Можливо, втіляться більш позитивні чи не такі радикальні сценарії, але ми повинні бути готові до найгіршого, і вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які при цьому найрадикальнішому варіанті можуть з’явитися на нашому східному кордоні”, – сказав він.

Заступник міністра зазначив, що підготовка повинна стосуватися переходів, забезпечення медичною допомогою, проживанням та харчуванням ймовірних біженців.

“Відповідно до Женевської конвенції, ці люди будуть під захистом Польщі, і ми не будемо від цього дистанціюватися. Там, де насправді є біженці, ми повинні їм допомогти, таке міжнародне право”, - підкреслив урядовець.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда підписав низку указів, якими передбачається спрощення працевлаштування іноземних громадян, зокрема, українців.

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