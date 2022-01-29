Польща очікує на своєму кордоні до мільйона українських біженців

Така ситуація може виникнути за найгіршого сценарію.
Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацєй Вонсік заявив, що у разі військового вторгнення Росії польські прикордонники повинні бути готовими до мільйона біженців із України.
Про це він сказав в ефірі телеканалу TV Republika
“Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців. Людей, які тікають від вогню, людей, які тікають від смерті, які тікають від звірств війни”, - заявив урядовець.
Мацєй Вонсік підкреслив, що така ситуація може виникнути за найгіршого сценарію.
“Є кілька сценаріїв. Можливо, втіляться більш позитивні чи не такі радикальні сценарії, але ми повинні бути готові до найгіршого, і вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які при цьому найрадикальнішому варіанті можуть з’явитися на нашому східному кордоні”, – сказав він.
Заступник міністра зазначив, що підготовка повинна стосуватися переходів, забезпечення медичною допомогою, проживанням та харчуванням ймовірних біженців.
“Відповідно до Женевської конвенції, ці люди будуть під захистом Польщі, і ми не будемо від цього дистанціюватися. Там, де насправді є біженці, ми повинні їм допомогти, таке міжнародне право”, - підкреслив урядовець.
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда підписав низку указів, якими передбачається спрощення працевлаштування іноземних громадян, зокрема, українців.
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