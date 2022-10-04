Польща офіційно вимагатиме від Німеччини відшкодування збитків, завданих нацистами

У понеділок, 3 жовтня, напередодні зустрічі у Варшаві з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок її польський колега Збігнєв Рау підписав офіційну ноту з вимогою виплатити близько 1,3 трильйона доларів як репарації за шкоду, завдану нацистськими окупантами під час Другої світової війни.

Про це повідомляє Associated Press.

Про що йдеться в документі

У ноті висловлюється переконання, що "сторони повинні вжити негайних заходів для остаточного, всеосяжного і постійного юридичного та матеріального врегулювання наслідків німецької агресії та окупації з 1939 по 1945 роки".

Збігнєв Рау додав, що Польща вимагає, зокрема, вирішення питання викрадених творів мистецтва, архівів і банківських депозитів.

Він сказав, що Берлін повинен докласти зусиль, щоб поінформувати німецьке суспільство про “справжню” картину війни та її катастрофічні наслідки для Польщі.

Позиція Польщі

У Варшаві переконують, що виплата репарацій зміцнить двосторонні відносини через правду та справедливість і закриє болючі сторінки минулого.

Раніше, відзначаючи 83-ту річницю початку Другої світової війни, 1 вересня, уряд Польщі представив великий звіт про збитки, оцінивши їх у 1,3 трильйона доларів.

Уряд Польщі відкидає декларацію 1953 року тодішніх комуністичних лідерів країни, яку було зроблено під тиском Радянського Союзу, про те, що Польща більше не висуватиме жодних претензій до Німеччини.

Реакція Німеччини

Водночас Німеччина стверджує, що компенсація була виплачена країнам Східного блоку в роки після війни. Також у 1990-х роках Німеччина виплатила одноразову компенсацію колишнім в'язням нацистських концтаборів і жертвам примусової праці, зокрема багатьом полякам.

Очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок перед від’їздом до Польщі заявила, що обидва європейські сусіди та партнери несуть “відповідальність за збереження довіри, яку ми збудували разом протягом останніх 30 років”.

Міністерка закордонних справ Німеччини примирливо додала, що возз’єднання Німеччини в 1990 році було “немислимим без хоробрих поляків, які рішуче страйкували, боролися і виходили на демонстрації за свободу”.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава домагатиметься реалізації своїх вимог про компенсації від Німеччини за злочини нацистів під час Другої світової війни, бо цього вимагають “душі загиблих предків".

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