Польща оснащує військо сучасними Abrams: скільки танків і коли отримає Варшава

Перші американські танки Abrams Польща отримає вже навесні. Це будуть перші зразки партії із 250 замовлених танків.

Про це заявив віцепрем'єр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак 26 січня інтерв'ю "Польського радіо".

"Моя місія як міністра національної оборони полягає у зміцненні війська Польського, я послідовно це роблю. Хочу повідомити радісну новину – цієї весни ми отримаємо перші польські "Абрамси". Першими "Абрамсами" буде оснащена польська армія", – заявив польський міністр.

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Маріуш Блащак нагадав, що Abrams Польща отримує після того, як передала Україні свої старіші танки Т-72. Екіпажі вже навчені.

"Абрамси" – чудові танки. На мою думку, найкращі танки у світі... Це буде перша партія із 250 танків, замовлених у США. Завдання цих танків полягатиме у тому, щоб створити бар'єр, який буде непереборним, якщо агресор вирішить напасти на Польщу", – сказав віцепрем'єр.

На запитання, що краще, Abrams чи Leopard, Блащак відповів, що безперечно перші.

"У них більш потужний двигун, вони швидші, у них більший розгін, та й загалом і Abrams, і Leopard значно кращі за російські танки, тому що вони більше бачать, вони бачать на більшій відстані, тому у них є перевага над російськими танками", – пояснив польський міністр оборони.

Зауважимо, що контракт на постачання танків Abrams до Польщі схвалено головою Міністерства національної оборони на початку січня. Очікується, що постачання всіх машин буде завершено наступного року.

У квітні 2022 року було укладено окремий контракт на постачання 250 танків Abrams у версії M1A2 SEPv3. Польща передала Україні 240 модифікованих танків Т-72.

Нагадаємо, 25 січня президент США Джо Байден підтвердив інформацію, що Штати поставлять Україні танки Abrams. Вашингтон відправить Києву 31 машину. Крім танків, Київ отримає обладнання, необхідне для їхнього обслуговування.

"Ми проведемо навчання українських сил якнайшвидше", — сказав Байден.

Також 25 січня уряд Німеччини офіційно дав згоду на передавання танків Leopard. Теж було видано дозвіл на таке ж переміщення з боку Польщі та інших країн, які мають ці машини.

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