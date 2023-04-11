Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Польща отримала від США сучасні винищувачі F-22 Raptor

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1113
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Польща отримала від США сучасні винищувачі F-22 Raptor

Фото: Associated Press

Скільки літаків отримала Варшава не повідломляється.

До Польщі прибули багатоцільові американські винищувачі п'ятого покоління F-22 Raptor.

Про це у Twitter написав міністр оборони країни Маріуш Блащак.

"Американські винищувачі F-22 Raptor приземлилися в Польщі. Один із найсучасніших літаків у світі співпрацюватиме з польськими пілотами, продовжуючи підтримку на східному фланзі Північноатлантичного альянсу", - йдеться в його дописі.

Втім, яка кількість суден приземлилася на території сусідньої країни, не відомо.

Як повідомлялося, Міноборони США 1 квітня погодилося продати Польщі 24 винищувачі F-22 Raptor за символічну плату в один долар. За планом усі ці бойові літаки надійдуть до країни протягом 2024-2025 років.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1113
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація