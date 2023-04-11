Польща отримала від США сучасні винищувачі F-22 Raptor

Скільки літаків отримала Варшава не повідломляється.

До Польщі прибули багатоцільові американські винищувачі п'ятого покоління F-22 Raptor.

Про це у Twitter написав міністр оборони країни Маріуш Блащак.

"Американські винищувачі F-22 Raptor приземлилися в Польщі. Один із найсучасніших літаків у світі співпрацюватиме з польськими пілотами, продовжуючи підтримку на східному фланзі Північноатлантичного альянсу", - йдеться в його дописі.

Втім, яка кількість суден приземлилася на території сусідньої країни, не відомо.

W Polsce wylądowały amerykańskie myśliwce F-22 Raptor. Jedne z najnowocześniejszych samolotów świata będą współdziałać z polskimi pilotami kontynuując wsparcie na wschodniej flance Sojuszu. pic.twitter.com/juIkXe9rcg — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) April 11, 2023

Як повідомлялося, Міноборони США 1 квітня погодилося продати Польщі 24 винищувачі F-22 Raptor за символічну плату в один долар. За планом усі ці бойові літаки надійдуть до країни протягом 2024-2025 років.

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