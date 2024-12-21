Польща передала Україні гелікоптери Мі-8 та Bell 412HP: подробиці (фото)

Кременчуцький льотний коледж отримав гелікоптери від Польщі для навчання
Польща подарувала Україні два гелікоптери Ми-8 та один гелікоптер Bell 412HP. Ці гелікоптери належали польському міністерству внутрішніх справ.
Про це повідомили в Урядовому Агентстві стратегічних резервів Польщі.
Машини прийняв Надзвичайний та Повноважний Посол України у Польщі Василь Боднар.
Ці літаки будуть використовуватися для навчання льотчиків та персоналу в Кременчуцькому льотному коледжі, який є одним з провідних авіаційних навчальних закладів України.
Bell 412-HP — модернізований багатоцільовий вертоліт із поліпшеними характеристиками, використовується для рятувальних операцій, перевезення вантажів та пасажирів, а також у військових цілях.
Мі-8 — універсальний вертоліт, відомий своєю надійністю та вантажопідйомністю, широко застосовується для перевезень та рятувальних місій. Німеччина також постачила Україні шість вертольотів Sea King MK41 для пошукових і рятувальних операцій.
Нагадаємо, у польському Ряшеві (Жешуві) розгорнули норвезькі системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони захищатимуть логістичний хаб допомоги для України від потенційного удару.
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