Польща передала Україні гелікоптери Мі-8 та Bell 412HP: подробиці (фото)

Кременчуцький льотний коледж отримав гелікоптери від Польщі для навчання

Польща подарувала Україні два гелікоптери Ми-8 та один гелікоптер Bell 412HP. Ці гелікоптери належали польському міністерству внутрішніх справ.

Про це повідомили в Урядовому Агентстві стратегічних резервів Польщі.

Машини прийняв Надзвичайний та Повноважний Посол України у Польщі Василь Боднар.

Фото: Урядове Агентство стратегічних резервів

Фото: Урядове Агентство стратегічних резервів

Ці літаки будуть використовуватися для навчання льотчиків та персоналу в Кременчуцькому льотному коледжі, який є одним з провідних авіаційних навчальних закладів України.

Bell 412-HP — модернізований багатоцільовий вертоліт із поліпшеними характеристиками, використовується для рятувальних операцій, перевезення вантажів та пасажирів, а також у військових цілях.

Мі-8 — універсальний вертоліт, відомий своєю надійністю та вантажопідйомністю, широко застосовується для перевезень та рятувальних місій. Німеччина також постачила Україні шість вертольотів Sea King MK41 для пошукових і рятувальних операцій.

Нагадаємо, у польському Ряшеві (Жешуві) розгорнули норвезькі системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони захищатимуть логістичний хаб допомоги для України від потенційного удару.

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