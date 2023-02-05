Польща передислокувала свої ракетні комплекси Patriot до Варшави: фото

Військова техніка, призначена для захисту від авіації, тактичних балістичних ракет і крилатих ракет, прибула до польської столиці.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив у неділю, 5 лютого про передислокацію зенітно-ракетних комплексів Patriot на військовий аеродром на захід від Варшави, де вони будуть залишатися. Посилення протиповітряної оборони біля польської столиці він пояснив необхідністю підготовки бійців 3-ї Варшавської зенітно-ракетної бригади.

Своє повідомлення у Twitter міністр доповнив фотографіями, що ілюструють транспортування пускової установки.

Як повідомляють польські ЗМІ, військова техніка вже прибула до столиці.

"Польські пускові установки Patriot рухаються з Сохачева до варшавського аеродрому Бемово, де вони будуть дислоковані. Це важливий елемент підготовки солдатів 3-ї Варшавської ракетної бригади ППО", - написав глава Міноборони Польщі.

Зенітно-ракетний комплекс "земля-повітря" Patriot призначений для протидії авіації, тактичним балістичним ракетам і крилатим ракетам.

Polskie wyrzutnie Patriot przemieszczają się z Sochaczewa na lotnisko na warszawskim Bemowie, gdzie zostaną rozstawione. To ważny element szkolenia żołnierzy z 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. pic.twitter.com/J6DcQMLZrY — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 5, 2023

Крім систем Patriot, які всередині січня відправила Німеччина, польська армія має власні батареї системи протиповітряної оборони американського виробництва.

Також читайте Жданов розповів, яку територію може прикрити одна батарея Patriot

За даними новинного сайту TVP.info, Польща має два власні батальйони Patriot і додатково захищена підрозділами Patriot від своїх союзників по НАТО.

Як відомо, Німеччина та США готуються постачати Україні батареї для захисту її міст та інфраструктури від частих ракетних атак Росії.

Нагадаємо, у вівторок, 31 січня, група з 70 українських військових прибула до Німеччини, щоб навчатися роботі з системами, які Берлін надасть Києву. У грудні Вашингтон також пообіцяв надіслати Україні системи Patriot в рамках свого нового пакету військової допомоги на суму 1,85 мільярда доларів.

Читайте також: