Польща перекидає війська до кордону з Білоруссю через "вагнерівців": що сталося

У Польщі заявили, що розміщення групи "Вагнера" біля польського кордону в Білорусі є провокацією.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак доручив перемістити польські війська із заходу на схід країни ближче до кордону з Білоруссю через навчання "вагнерівців" у РБ.

Про це повідомив секретар Комітету з безпеки Польщі Збігнєв Гоффман, пише PAP.

"Навчання або спільні навчання білоруської армії та групи Вагнера, безсумнівно, є провокацією. Таких російсько-білоруських дій можна очікувати", - сказав Збігнєв Гоффман.

Зазначимо, у четвер Міністерство оборони Білорусі оголосило про спільні навчання своїх спецпризначенців і членів ПВК "Вагнера" на полігоні поруч з Польщею. Внаслідок цього у Польщі провели засідання Комітету з безпеки Польщі, під час якого, зокрема, проаналізували можливі загрози, наприклад, дислокацію підрозділів групи "Вагнер".

"Тому міністр національної оборони, голова комітету Маріуш Блащак вирішив перемістити наші військові формування із заходу на схід Польщі. Завдання цих підрозділів – тренування, а також стримування потенційного агресора", - повідомив Збігнєв Гоффман.

Нагадаємо, очільник комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов в ефірі російського телебачення заявив, що ПВК "Вагнера" відправили до Білорусі "не лише для того, щоб навчати білоруські збройні сили", як повідомлялося раніше. За його словами, їм "дуже потрібен" Сувальський коридор, який розділяє Польщу і Литву, а також може з'єднати Калінінградську область РФ з Білоруссю.

Читайте також: