Польща підіймала військову авіацію у небо під час ракетної атаки на Україну

Місцевих жителів повідомили про можливість збільшення рівня шуму.
В ніч проти 1 червня під час ракетної атаки на Україну у Польщі в небо підіймали військову авіацію.
Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Польщі.
У повідомленні вказується, що у небо були підняті літаки Польщі та союзників. Місцевих жителів повідомили про можливість збільшення рівня шуму.
"Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а МО РП постійно відстежує ситуацію", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київський області сили протиповітряної оборони працювали по ворожих ударних безпілотниках.
Крім того, ми раніше інформували, що у Вінниці пролунали вибухи.
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