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Польща підіймала військову авіацію у небо під час ракетної атаки на Україну

Польща підіймала військову авіацію у небо під час ракетної атаки на Україну

Винищувачі у небі Польщі. / Фото: Associated Press

Місцевих жителів повідомили про можливість збільшення рівня шуму.

В ніч проти 1 червня під час ракетної атаки на Україну у Польщі в небо підіймали військову авіацію.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Польщі.

У повідомленні вказується, що у небо були підняті літаки Польщі та союзників. Місцевих жителів повідомили про можливість збільшення рівня шуму.

"Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а МО РП постійно відстежує ситуацію", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київський області сили протиповітряної оборони працювали по ворожих ударних безпілотниках.

Крім того, ми раніше інформували, що у Вінниці пролунали вибухи.

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