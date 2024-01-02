Польща піднімала в небо F-16 через масовану атаку РФ по Україні

Росія завдала чергового масованого удару по Україні 2 січня. Внаслідок цього польські Збройні сили також підняли винищувачі, аби убезпечити кордон від ракет росіян.

Через масовану ракетну атаку РФ по Україні 2 січня Польща підняла у небо винищувачі F-16.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Для забезпечення безпеки польського повітряного простору було піднято дві пари винищувачів F-16 та авіазаправник союзників. Близько 5.45 ранку піднявся в повітря пара літаків з бази в Ласках, а близько 6.15 ранку - пара з бази в Кшесінах. Попереджаємо, що діяльність польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі може бути пов'язана з підвищеним рівнем шуму, особливо в східній частині країни", - повідомили поляки.

Згодом ЗС Польщі повідомили, що у зв'язку зі зниженням рівня загрози було припинено роботу польських і союзницьких чергових авіаційних пар у повітряному просторі.

"Розгорнуті засоби повернулися на свої бази та до стандартної оперативної діяльності", - зазначили польські військові.

ВПС ЗС Польщі кажуть, що безперервно стежать за ситуацією на території України і залишаються в постійній бойовій готовності, щоб забезпечити безпеку польського повітряного простору.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу росіян 29 грудня до повітряного простору Польщі з боку України зайшов непізнаний повітряний об'єкт. За ним спостерігали сили ППО аж до втрати сигналу.

Після цього польський президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими.

В українських Повітряних силах прокоментували інцидент. За словами речника ПС Юрія Ігната, зафіксований у повітряному просторі Польщі непізнаний об’єкт є ще одним сигналом для необхідності посилення оборонних засобів України.

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