Польща підняла у небо винищувачі під час нічної ракетної атаки на Україну

Населення попереджали про те, що літаки можуть спричинити додатковий шум.

Сусідня Польща зранку 6 квітня піднімала у повітря свою та союзницьку авіацію через ракетний удар армії РФ по Україні.

Про це повідомило у Мережі Х Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації РФ, пов’язана із завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, військові попередили, що літак можуть спричинити в південно-східній частині країни додатковий шум.

Як повідомлялося, вночі 6 квітня РФ вдарила дронами і ракетами. Ворог запустив 32 БпЛА типу "Shahed", а також шість ракет різних типів.

Нагадаємо, 24 березня о 4:23, під час масованого удару по Україні, російська ракета залетіла на територію Польщі. Втім, польські та союзницькі винищувачі F-16 не збили ціль. Об'єкт увійшов до повітряного простору в районі міста Осердув (Люблінське воєводство) і залишався там 39 секунд. винищувачі F-16 не збили російську ракету.

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