Польща піднімала у повітря винищувачі під час ракетної атаки на Україну: подробиці

Операція польської та союзницької авіації тривала близько трьох годин.

Сусідні Польща зранку 21 березня піднімала у повітря винищувачі під час масованого ракетного удару по Україні на випадок залітання повітряних цілей на свою територію.

Про це повідомили у пресслужбі Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Оперативне командування сьогодні вночі спостерігає активну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після 4:00 за київським часом Польща "задіяла усі необхідні процедури" для забезпечення безпеки свого повітряного простору. Близько 07:00 операція польської та союзницької авіації завершилася.

Військові також попередили населення про те, що повітря підняли винищувачі Польщі та союзників, а тому люди можуть чути "підвищений рівень шуму", особливо у південно-східній частині країни.