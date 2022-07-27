Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Польща підписала контракт із Південною Кореєю щодо постачань важкого озброєння: що планується придбати

Дата публікації
Перегляди
2296
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Польща підписала контракт із Південною Кореєю щодо постачань важкого озброєння: що планується придбати

Фото: PAP

Польща 27 липня підписала контракт з Південною Кореєю щодо постачань важкого озброєння та літаків.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак 27 липня підписав контракт із Південною Кореєю щодо постачань до країни винищувачів, танків, а також самохідних гаубиць.

Про це пише польське видання PAP.

Як повідомляється, Польща планує закупити у Південної Кореї 48 легких винищувачі FA-50 - зокрема для того, щоб замінити радянські літаки МіГ-29 та Су-22. Також до країни відправлять майже тисячу танків К2 та понад 600 гаубиць К9.

Для винищувачів у Польщі до 2026 року також планується побудувати сервісний центр. Водночас самохідні гаубиці до країни надійдуть до 2024 року.

Нагадаємо, що у Чорному морі відновили роботу порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Читайте також:

“Переселенці тут себе відчували як вдома” - мер Чернівців про те, як зустрічали мешканців Сходу

“Переселенці тут себе відчували як вдома” - мер Чернівців про те, як зустрічали мешканців Сходу
Наступна публікація