Польща підписала контракт із Південною Кореєю щодо постачань важкого озброєння: що планується придбати

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак 27 липня підписав контракт із Південною Кореєю щодо постачань до країни винищувачів, танків, а також самохідних гаубиць.

Про це пише польське видання PAP.

Як повідомляється, Польща планує закупити у Південної Кореї 48 легких винищувачі FA-50 - зокрема для того, щоб замінити радянські літаки МіГ-29 та Су-22. Також до країни відправлять майже тисячу танків К2 та понад 600 гаубиць К9.

Для винищувачів у Польщі до 2026 року також планується побудувати сервісний центр. Водночас самохідні гаубиці до країни надійдуть до 2024 року.

Нагадаємо, що у Чорному морі відновили роботу порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

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