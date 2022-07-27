Польща підписала контракт із Південною Кореєю щодо постачань важкого озброєння: що планується придбати

Польща 27 липня підписала контракт з Південною Кореєю щодо постачань важкого озброєння та літаків.
Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак 27 липня підписав контракт із Південною Кореєю щодо постачань до країни винищувачів, танків, а також самохідних гаубиць.
Про це пише польське видання PAP.
Як повідомляється, Польща планує закупити у Південної Кореї 48 легких винищувачі FA-50 - зокрема для того, щоб замінити радянські літаки МіГ-29 та Су-22. Також до країни відправлять майже тисячу танків К2 та понад 600 гаубиць К9.
Для винищувачів у Польщі до 2026 року також планується побудувати сервісний центр. Водночас самохідні гаубиці до країни надійдуть до 2024 року.
Нагадаємо, що у Чорному морі відновили роботу порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
Читайте також:
- Стікав кров'ю: у Львові 27-річний чоловік просто посеред вулиці перерізав собі вени
- Під виглядом навчань в Росії буде проводитися прихована мобілізація - експерт
- "Приїхали, отримали п**ди, поїхали": окупант скаржиться, що війна в Україні не "ясельки, як у Чечні"