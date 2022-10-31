Польща підписала угоду з Південною Кореєю про будівництво другої АЕС

Побудова другої АЕС у Польщі прискорить країну на шляху до енергетичної незаленості і допоможе зменшити викиди вуглецю та поступово відмовитися від використання вугілля.

Польща підписала контракт з Південною Кореєю про будівництва другої атомної електростанції на своїй території.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства енергетики Південної Кореї.

Зазначено, що корейський державний оператор атомної станції Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KNHP) разом з польськими енергетичними компаніями PGE SA і ZE PAK SA побудують кілька реакторів APR-1400 поблизу вугільних заводів ZE PAK у Понтнуві.

Таким чином Польща, яка з усіх країн ЄС найбільше залежить від вугілля, хоче досягнути енергетичної незалежності і зменшити викиди вуглецю та поступово відмовитися від вугілля.

До слова, раніше Польща домовилася про співпрацю з американською компанією Westinghouse. Очікується, що разом з партнерами зі США, Польща побудує першу в країні АЕС.

Читайте також: