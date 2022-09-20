Польща після погроз Лукашенка укріпить східний кордон американськими танками і гелікоптерами

Польща укріпить східний кордон, щоб унеможливити напад на країну зі сходу.

Польща зміцнить 18 механізовану дивізію, яка розміщена на сході країни. Йдеться про американські танки Abrams і гелікоптери Apache.

Про це заявив очільник Міноборони Польщі Маріуш Блащак, пише PAP.

Блащак нагадав, що 18-та механізована дивізія існує вже чотири роки. Він запевнив, що армія Польщі щороку стає дедалі сильнішою, а "Залізна дивізія" унеможливить можливий напад зі сходу.

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"Завдання цієї дивізії – забезпечення безпеки на сході нашої країни. Вона організована за американським принципом. 18-та механізована дивізія, "Залізна дивізія", яка незабаром буде озброєна танками Abrams та ударними гелікоптерами Apachе, буде справжнім бар'єром, жорстким бар'єром. Бар'єр, який противник не зможе подолати. Нам важливо, щоб 18-а дивізія унеможливила напад на Польщу зі сходу", - наголосив Блащак.

За його словами, Путіну не вдасться "відтворити імперію зла".

"Незважаючи на те, що правителі Кремля вирішили відтворити імперію зла, завдяки тому, що польське військо з кожним роком стає дедалі сильнішим, ми відлякаємо агресора, зробимо Польщу безпечною", - наголосив міністр.

Нагадаємо, Моравецький під час візиту до Києва розповів про новий план Путіна щодо України.

Раніше у Варшаві попередили, що Росія може напасти на Польщу вже за 3 роки.

Як повідомлялося, Лукашенко заявив, що Польща відновлює Річ Посполиту, а українцям ще доведеться просити РФ про допомогу.

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