Польща подовжила тимчасовий захист для українців: що це означає, які є права

Окрім того, до кінця червня польський уряд має представити нові рішення щодо продовження дії тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року.

Омбудсмен Дмитро Лубінець пояснив, які права мають українські біженці в Польщі після того, як країна подовжила термін дії тимчасового захисту до 30 червня 2024 року.

Про це Лубінець написав у Мережі.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини вказав, що Польща подовжила термін дії тимчасового захисту для громадян України до 30 червня 2024 року. Інформацію про підписання відповідного закону опублікували в офіційному законодавчому віснику Польщі.

Що означає подовження тимчасового захисту та які права зберігаються для українців

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Подовження тимчасового захисту означає, що українці, які прибули до Польщі через війну, мають серед іншого:

вільний доступ до польського ринку праці;

можливість вести економічну діяльність,

право на користування соціальними пільгами, виплатами, медичним обслуговуванням.

Водночас для українців зберігається право, зокрема, на:

безкоштовне житло для вразливих категорій (багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, пенсіонери, вагітні та матері з немовлятами);

безкоштовне житло впродовж 120 днів за програмою "40+";

офіційне працевлаштування (за умови оформлення PESEL UKR впродовж 30 днів від моменту прибуття до Польщі);

безкоштовні медицину та освіту.

Омбудсмен звернув увагу, що до кінця червня польський уряд має представити нові рішення щодо продовження дії тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року.

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Нагадаємо, 20 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України. Так, дію документа, яка завершувалася 4 березня, було подовжено до 30 червня 2024 року.

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