Польща попередила про тимчасові ускладнення руху через кордон з Україною: в чому причина

Рух на переході Дорогуйськ–Ягодин буде ускладнено понад три місяці.

Найближчим часом рух через перехід Дорогуйськ–Ягодин на польсько-українському кордоні буде суттєво ускладнено. Це пов'язано із ремонтом дорожнього покриття в районі прикордонного переходу на території Польщі.

Про це пише RMF24 з посиланням на Надбужанське відділення Прикордонної служби Польщі.

Завершити реконструкцію прикордонного переходу планують до 14 листопада цього року. Польські прикордонники попередили, що до цієї дати водіям вантажівок слід очікувати ускладнень руху та бути готовими до довгих черг на в'їзд до Польщі.

За можливості керманичам радять скористуватися іншими пунктами перетину українсько-польського кордону.

Ремонтні роботи на переході Дорогуйськ–Ягодин розпочнуться у понеділок, 5 серпня. Але вже у п'ятницю, 2 серпня, на КПП Дорогуйськ зібралася черга близько 300 вантажівок в напрямку України. Приблизний час очікування у черзі на перетин кордону становив 10-12 годин.

Нагадаємо, цього року Україна на кордоні із Угорщиною, Молдовою, Румунією та Польщею відкриє нові прикордонні пункти пропуску. Це допоможе знизити навантаження на україно-польську ділянку кордону.

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