Польща посилила контроль за українськими вантажівками – міністр

Комплексний контроль буде посилено в основному на під’їзних шляхах до пунктів пропуску, де триває блокада.

У Польщі вже посилено контроль за українськими перевізниками, особливо це робиться на під’їзних шляхах до пунктів пропуску, де відбувається блокада кордону.

Про це повідомив під час пресконференції у контрольному пункті Вєжховіска Люблінського воєводства 2 грудня міністр інфраструктури Польщі Альвін Гаядур, передає Укрінформ.

“Цей контроль вже посилено”, – заявив Гаядур.

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Альвін Гаядур зазначив, що на нещодавній зустрічі з представниками комітету захисту польських перевізників і працедавців транспорту він разом з керівниками інших служб задекларував, що “комплексний контроль” буде посилено в основному на під’їзних шляхах до пунктів пропуску, де триває блокада. Взамін за це перевізники раніше пообіцяли не посилювати блокаду кордону.

Міністр повідомив, що перевірка, в якій поряд з дорожньою інспекцією також братимуть участь поліція, прикордонники та митники, відбуватиметься в місцях обслуговування подорожувальників (MOP) і на паркінгах.

Гаядур також повідомив, що за 11 місяців цього року польські дорожні інспектори перевірили близько 15 тис. вантажівок, які належать українським перевізникам, і виявили 9,4 тис. порушень. Відтак, було накладено штрафів на суму 1,8 млн злотих (близько 17 млн грн).

Своєю чергою заступник глави МВС Польщі Бартош Гродецький висловив сподівання, що вже в найближчий понеділок, 4 грудня, на пункті пропуску “Угринів-Долгобичув” українська сторона відкриє додаткову смугу для руху, якою пусті вантажівки поза електронною чергою повертатимуться до Польщі.

Нагадаємо, напередодні профільні міністерства України та Польщі домовилися про заходи для зменшення черг вантажівок на автомобільних пунктах пропуску на кордоні, які четвертий тиждень поспіль лишаються заблокованими через страйк польських перевізників.

Що передувало

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець–Корчова", "Ягодин–Дорогуськ" і "Рава-Руська–Гребенне". Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня.

26 листопада стало відомо, що на кордоні з Польщею є випадки блокування гуманітарної допомоги.

Також повідомлялося, що 1 грудня о 16:00 до блокування кордону приєднається ще одна країна – Словаччина. Йдеться про блокування кордону для вантажівок на напрямку "Вишнє Німецьке–Ужгород".

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