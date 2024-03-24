Польща посилить присутність військ на кордоні з сусідніми країнами: деталі

Сусідня Польща посилить присутність своїх військ на сході країни у прикордонних районах з Білоруссю, Росією, Литвою та Україною.

Про це заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє PAP.

За його словами, збільшення присутності армії Польщі буде у Вармінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Такі заходи спрямовані на стримування потенційних ворожих нападів та атак. Серед іншого, там також планують звести та облаштувати нові сховища для підрозділів.

"Я хочу вас у цьому запевнити, бо це наш сенс існування", - наголосив Владислав Косіняк-Камиш.

Очільник польського оборонного міністерства каже, що це буде "постійна присутність". Зазначається, що прикордонну службу в охороні кордону підтримують військові в межах Підляської військової оперативної групи. Такі заходи плануються на наступний рік.

Також Косіняк-Камиш повідомив, що минулого тижня було проведено засідання комітету з питань національної безпеки. Зокрема, там обговорювали ситуацію на польсько-білоруському кордоні, а також фіксацію збільшення кількості спроб незаконного перетину.

Як повідомлялося, 24 березня о 4:23, під час масованого удару по Україні, російська ракета залетіла на територію Польщі. Об'єкт увійшов до повітряного простору в районі міста Осердув (Люблінське воєводство) і залишався там 39 секунд.

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