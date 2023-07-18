Польща посилить східний кордон через перекидання "вагнерівців" до Білорусі - міністр оборони

Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що переміщення до Білорусі "вагнерівців" змінює характер безпеки в регіоні.

Польща розуміє всю небезпеку від перебування бойовиків терористичного угруповання "Вагнер" на території Білорусі, тому перекинула дві додаткові механізовані бригади на схід країни.

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Про це під час візиту до Сполучених Штатів заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Rmf24.pl.

"Ми усвідомлюємо загрози, які існують на сході. Ми знаємо, що групу "Вагнера" перевели в Білорусь. Тому ми посилили схід Польщі, перекинувши із заходу військові частини разом із технікою: 12-ту та 17-ту бригади", - сказав він

Місті зазначив, що одна бригада буде розташована на новій базі, яку відкрили минулої суботи в Кольнo, а інша у Бялій Підлясці, неподалік кордону з Білоруссю.

Зазначимо, що раніше польський президент Анджей Дуда заявляв, що переміщення до Білорусі "вагнерівців" змінює характер безпеки в регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що Вільнюс має достатньо сил для реагування на потенційні дії найманців терористичного угруповання "Вагнер" з території Білорусі.

Крім того, ми раніше інформували, що до Білорусі прибула четверта колона терористичного угруповання "Вагнер".

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