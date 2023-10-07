Польща посилює свій кордон поблизу Білорусі та України – подробиці

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна розмістить кілька нових військових підрозділів поблизу кордону з Білоруссю та Україною.

Про це пише "Укрінформ".

Так, у прикордонному селі Собєшин, Люблінського воєводства, буде розташовано новий дивізіон протиповітряної оборни на базі зенітно-ракетних систем Poprad i Pilica. Також там розмістять інженерний та логістичний батальйони.

Маріуш Блащак також повідомив про створення 18-ї механізованої бригади зі штабом у місті Понятова. А в Януві-Любельському розміститься новий логістичний батальйон, який входитиме до складу 4-ї бригади тилового забезпечення.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня ППО РФ нібито відбили атаку безпілотника на Москву.

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