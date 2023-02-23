Польща посилює заходи безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю, а Дуда скликає Раду нацбезпеки

У Міністерстві оборони Польщі повідомили, що вони посилюють кордон із Росією та Білоруссю. Перші укріплення зводяться на кордоні з Калінінградською областю.

Про це розповів міністр оборони Маріуш Блащак та опублікував фотограції з укріплення кордону.

"Ми розпочали превентивне розширення заходів безпеки на кордоні з росією та білоруссю. Це частина нашої стратегії захисту та стримування. Перші укріплення вже будуються на кордоні з Калінінградською областю", - написав він у Twitter.

Тим часом польські ЗМІ пишуть, що президент Анджей Дуда скликав на завтра, 24 лютого, Раду національної безпеки, аби обговорити фундаментальні для польської безпеки питання у річницю нападу Росії на Україну, а також можливі сценарії і показати результати останніх дипломатичних дій.

Rozpoczęliśmy prewencyjną rozbudowę zabezpieczeń na granicy z Rosją i Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. Pierwsze umocnienia są już rozmieszczane na granicy z Obwodem Kaliningradzkim. pic.twitter.com/HODJlCgnvi — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 23, 2023

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