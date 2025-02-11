Польща повідомила, що російський винищувач порушив її повітряний простір: яка реакція

Російський літак порушив повітряний простір Польщі на максимальну глибину 6,5 км і пробув там 1 хвилину 12 секунд.
У вівторок, 11 лютого, російський надзвуковий бомбардувальник у розвідувальній модифікації Су-24МР порушив повітряний простір Польщі.
Про це повідомило Оперативне командування родів військ Збройних сил Польщі.
Інцидент стався у східній частині Гданської затоки.
В командуванні зазначили, що літак, який летів з Крулевецької області (в Польщі використовують назви "Крулевець" (Królewiec) і "Крулевецька область" замість "Калінінград" і "Калінінградська область" – Ред.), порушив повітряний простір Польщі на максимальну глибину 6,5 км і пробув там 1 хвилину 12 секунд.
Радіолокаційні системи ЗС Польщі просто спостерігали за польотом літака.
"Маршрут польоту був негайно змінений після втручання штурмана ЗС РФ. Чергові служби польського контролю за повітряним простором контактували з російською стороною, яка підтвердила факт порушення повітряного простору Польщі та повідомила, що це сталося через збій навігаційної системи літака Су-24МР", – йдеться у повідомленні.
Раніше віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив президента України Володимира Зеленського в бажанні втягнути Варшаву у війну з Росією.
Нагадаємо, що під час одного з багатьох ракетних обстрілів Росією України одна з ракет вкотре залетіла на польську територію, однак у Варшаві цинічно заявили, що вирішили не збивати ракету, бо вона однаково мала повертатися до України.