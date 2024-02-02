Польща продовжить тимчасовий захист для українських біженців: названо терміни

Зміни планують ухвалити у першому кварталі цього року.

У Польщі планують продовжити термін легального перебування біженців з України до 30 червня 2024 року.

Про це йдеться у проєкті змін до закону про допомогу громадянам України.

Зазначається, що уряд Польщі планує розпочати роботу над “суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону” відповідно до вищезазначеного рішення Ради ЄС.

“Ці роботи будуть розпочаті негайно після широких консультацій з органами місцевого самоврядування, державними установами, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими суб’єктами”, - наголошується у проєкті.

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Зміни планують ухвалити у першому кварталі цього року. Пропонується, щоб він набув чинності наступного дня після його оголошення.

"Проєктом змін до закону передбачається продовження терміну легальності перебування воєнних біженців в Польщі до 30 червня; допустимості подальшого використання до цього часу будівель, де тимчасово групами проживають воєнні біженці з України; легальності до цього часу дозвільних документів українців на перебування в РП", - мовиться у повідомленні.

Зазначається, що у Польщі перебуває до одного мільйона воєнних біженців з України, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, за останніми опитуваннями ООН, від 60-80% біженців з України хочуть повернутися додому.

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