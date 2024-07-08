Польща пропонує допомогти Україні з електрикою взимку: Туск назвав умови

У Польщі запропонували виробляти електроенергію для України за європейські гроші, за умови, що країні не доведеться платити за додаткові викиди, які утворюються внаслідок спалювання вугілля на ТЕС. Цю електроенергію Польща могла б відправляти до України наявним енергомостом.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 8 липня.

"Питання про енергетику має вирішальне значення. Ми зараз працюємо над цим у Польщі. І наші фахівці обговорюють те, як ми можемо безпосередньо допомогти електропостачанню України напередодні зими", – сказав Туск.

Прем'єр-міністр зауважив, що вся енергоструктура Україні перебуває під загрозою російських атак "з очевидних причин", адже "зрештою, ми добре знаємо, яка мета Путіна".

"Ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого наразі в нас багато, і в такий спосіб, щоб нам не доводилося платити за спалювання цього вугілля, тобто за викиди. І відправляти електроенергію, яку виробляють польські електростанції, з польського вугілля за європейські гроші через наявний енергоміст до України", – пояснив Дональд Туск.

Він зазначив, що в такий спосіб звісно не вдасться повністю вирішити проблему із забезпеченням України електрикою, але це "може хоча б частково допомогти Україні пережити цю важку зиму".

Голова польського уряду додав, що його держава заохочуватиме всіх партнерів "до пошуку креативних ідей" щодо підтримки енергосистеми України.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що при базовому сценарії відключення світла взимку триватиме по 12 годин на добу.

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