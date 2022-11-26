Польща просить підтримки Німеччини для запровадження санкцій на ділянку нафтопроводу "Дружба" – Reuters

Польща звернулася за підтримкою до Німеччини, щоб пролобіювати введення санкцій Євросоюзу на польсько-німецьку ділянку нафтопроводу "Дружба". Таким чином Варшава зможе відмовитися від угоди про купівлю російської нафти наступного року без сплати штрафів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Відповідно до шостого пакету санкцій, 5 грудня країни Євросоюзу припинять імпорт російської нафти морем, проте під ембарго не потраплять трубопровідні поставки. При цьому влада Польщі публічно зобов’язалася повністю відмовитися від використання російської нафти до кінця 2022 року. Для цього польській нафтопереробній компанії Orlen доведеться розірвати довгострокові контракти з російськими постачальниками та виплатити їм компенсації.

Якби ЄС наклав санкції на "Дружбу​​ – або принаймні на її північну частину, яка забезпечує Польщу та Німеччину, – обидві країни змогли б вийти із своїх зобов’язань щодо імпорту російської нафти без штрафних санкцій.

Південна ділянка трубопроводу постачає нафту до Угорщини, Словаччини та Чехії, яким, на відміну від Польщі та Німеччини, буде важко диверсифікувати імпорт нафти.

Польська Orlen вже скоротила імпорт російської нафти до 30% своїх потреб, замінивши її поставками із Саудівської Аравії та Норвегії. Також компанія має намір налагодити постачання з польського портового міста Гданська до німецького міста Шведта. Маршрут включає ділянку нафтопроводу "Дружба", яка у разі застосування проти нього санкцій звільниться від російської нафти.

Згідно з джерелами, міністерство клімату Польщі та міністерство економіки Німеччини перебувають на завершальній стадії переговорів щодо меморандуму про взаєморозуміння щодо логістики нафти, який міг би розблокувати неросійські потоки та допомогти провідному польському нафтопереробнику реалізовувати свій інтерес до Шведта.

Німеччина зацікавлена у пропозиції Польщі, оскільки у Шведті розташовується нафтопереробний завод, який забезпечує паливом Берлін. Раніше заводом керувала "Роснефть", проте у вересні влада Німеччини взяла її частку під свій контроль – поки що на пів року.

Нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" – найбільший у світі нафтопровід. Його збудували для транспортування нафти з Росії до країн Центральної та Західної Європи. В Білорусі нафтопровід розгалужується на дві гілки: північну (через Білорусь до Польщі та Німеччини) і південну (через Україну до Чехії, Словаччини та Угорщини).

15 листопада постачання російської нафти до Східної Європи через нафтопровід "Дружба" було зупинене на добу через масовий обстріл РФ. Через це прем'єр-міністр Угорщини Орбан скликав засідання Ради оборони.

За даними Bloomberg, Україна планує наступного року підвищити плату за транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до сусідніх країн через атаки Москви на енергосистему країни.

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