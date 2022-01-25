Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Польща розпочала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю: відео

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Польща розпочала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю: відео

Кадр із відео

Раніше у Польщі заявляли, що стіну можуть побудувати і на кордоні з Україною.

Польща розпочала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Її протяжність становитиме 186 кілометрів, а висота 5,5 метрів. 

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі. 

Про початок будівництва стіни на кордоні з Білоруссю у Польщі повідомили у вівторок, 25 січня. 

"Це найбільша будівельна інвестиція історії прикордонної служби. Протяжність бар'єру становить 186 км, а вартість його будівництва – 1,6 млрд. злотих", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо:

  • Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
  • Через міграційну кризу Польща вирішила збудувати до середини 2022 року 180-кілометрову стіну заввишки 5,5 метра на кордоні з Білоруссю.
  • Також Польща може добудувати стіну на кордоні з Білоруссю і продовжити її до кордону з Україною.

Читайте також:

Новини світу: Литва зводить стіну на кордоні з Білоруссю – що про це думають в ЄС

Новини світу: Литва зводить стіну на кордоні з Білоруссю – що про це думають в ЄС
Наступна публікація