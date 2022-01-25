Польща розпочала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю: відео

Польща розпочала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю: відео

Раніше у Польщі заявляли, що стіну можуть побудувати і на кордоні з Україною.

Польща розпочала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Її протяжність становитиме 186 кілометрів, а висота 5,5 метрів.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.

Про початок будівництва стіни на кордоні з Білоруссю у Польщі повідомили у вівторок, 25 січня.

"Це найбільша будівельна інвестиція історії прикордонної служби. Протяжність бар'єру становить 186 км, а вартість його будівництва – 1,6 млрд. злотих", - йдеться у повідомленні.

Ruszyła budowa bariery na granicy polsko-białoruskiej.

Dzisiaj Straż Graniczna przekazała place pod budowę wykonawcom.

To największa inwestycja budowlana w historii Straży Granicznej.Długość bariery to 186 km,koszt jej budowy - 1,6 mld zł.#UNIBEP @BudimexSA @GrupaPolimex pic.twitter.com/lxf13tSSm2 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 25, 2022

Нагадаємо:

Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції. Через міграційну кризу Польща вирішила збудувати до середини 2022 року 180-кілометрову стіну заввишки 5,5 метра на кордоні з Білоруссю.

Польща вирішила збудувати до середини 2022 року 180-кілометрову стіну заввишки 5,5 метра на кордоні з Білоруссю. Також Польща може добудувати стіну на кордоні з Білоруссю і продовжити її до кордону з Україною.

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