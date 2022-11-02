Польща шокована станом будівель, які посольство Росії орендувало останні 40 років: "Навіть кабелі зі стін повиривали"

Польська Державна лісова охорона взяла в оренду центр, раніше орендований посольством Росії. Проте будівля виявилася повністю пустою та зруйнованою — росіяни повиривали навіть розетки та кабелі зі стін.

Російське посольство понад 40 років орендувало майно у лісництві Яблонна поблизу Варшави. Однак після розірвання угоди через велику заборгованість стало відомо, що будівлі повністю пусті та зруйновані — вибиті вікна, прогнила підлога та обвалені дахи.

Про це повідомляє портал TVN24 з посиланням на словами заступника міністра клімату та навколишнього середовища Польщі Едуарда Сярка.

За його словами, в середині квітня через несплату орендної плати лісова інспекція негайно розірвала договір із посольством Росії щодо оренди будівлі. Попри численні звернення, посольство Росії так і не звільнило будинок, тому майно довелося забирати. Проте будівля виявилася настільки зруйнованою, що тепер на її місці доведеться будувати нову.

"Центр повністю спустошений. Росіяни зруйнували все, навіть кабелі зі стін вирвали", - розповів речник польських Держлісів Міхал Гзовський.

Straż Leśna wkroczyła dziś na teren ośrodka w Skubiance nad Zegrzem, dzierżawionym od @LPanstwowe przez rosyjską ambasadę. Po wybuchu wojny wypowiedzieliśmy im umowę. Ośrodek jest całkowicie zdewastowany. Rosjanie zniszczyli wszystko, powyrywane są nawet kable ze ścian. pic.twitter.com/HVJ3r3Djor — Michał Gzowski (@GzowskiMichal) November 2, 2022

Відомо, що РФ орендувала цю територію від 1980-х років. Ділянка охоплює приблизно 6 га. На ній розташовані два готелі, дві вілли та вісім літніх котеджів. Коли лісова інспекція взялася забирати майно в росіян, всі приміщення були в жахливому стані: вибиті вікна, прогнила підлога, обвалені дахи, зруйнована техніка та меблі.

Зазначається, що росіяни "вичерпали всі правові аспекти", тому більше "не мають підстав претендувати на якісь права". Наразі відомо, що РФ заборгувала за оренду майна 12 тис. злотих. Однак причиною розірвання угоди був не лише борг, а й "агресія Російської Федерації проти України".

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розпорядився розпочати негайне будівництво загороджень уздовж кордону з Калінінградською областю Росії. Стіна буде такою ж, як і на кордоні з Білоруссю.

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