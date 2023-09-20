Польща скоротить допомогу українським біженцям: які послуги можуть стати недоступними

Деякі види підтримки можуть стати недоступними для громадян України уже наступного року.

Наступного року Польща, найімовірніше, скоротить значну частину допомоги українським біженцям на тлі конфлікту із імпортом зерна.

Про це повідомив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер телеканалу Polsat.

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За його словами, деякі види підтримки можуть стати недоступними для громадян України, які втекли від війни. Зокрема, йдеться про вимоги до проживання, видачу дозволів на роботу, безкоштовний доступ до шкіл, медичне обслуговування та сімейні пільги.

"Ці правила просто перестануть діяти наступного року", — сказав Мюллер.

Тим часом заступниця міністра сім’ї та соціальної політики Анна Шмідт зауважила, що Польща витратила близько 2,4 мільярда злотих (550 мільйонів доларів) на допомогу українським сім’ям, які втекли до Польщі.

"Керівна польська партія "Право і справедливість" продовжила заборону на імпорт зерна з України, ігноруючи рішення Європейського Союзу про припинення ембарго, оскільки вона прагне заручитися підтримкою польських фермерів перед голосуванням 15 жовтня", - йдеться у статті Bloomberg.

Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда під час виступу на Генасамблеї ООН прокоменутвав конфлікт із Києвом через заборону на імпорт зерна. Він порівняв Україну з потопельником, що може затягнути на глибину, і закликав до вдячності.

Додамо, що Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

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