Польща слідом за країнами Балтії перестане пускати автомобілі на російських номерах

Влада Польщі від 17 вересня заборонить в'їзд на свою територію легкових автомобілів, зареєстрованих у Росії.

Про це повідомляє ВВС.

Цього тижня про введення заборони на в'їзд автомобілів з російськими номерами оголосили Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія, які мають спільний кордон з РФ.

Єдиною європейською країною, в яку поки що можна в'їхати на автомобілі з російськими номерами, залишається Норвегія, яка не входить до Євросоюзу, але входить до Шенгенської зони (прикордонний перехід є в Мурманській області).

Країни ЄС заборонили авто з російськими номерами в'їзд на свою територію

Європейський Союз (ЄС) заборонив жителям Росії ввозити автомобілі, смартфони, коштовності, ноутбуки та інші речі. Росіянам тепер не можна ввозити на територію блока навіть шампуні та туалетний папір.

Першими про виконання санкцій повідомили Латвія й Литва. Вони закрили можливість в’їзду на автомобілях з російськими номерами. Зокрема, Литва повідомила, що авто на російських номерах або відправлятимуть назад до РФ, або конфіскуватимуть.

Вдень 13 вересня стало відомо, що Естонія, яка також підтримала заборону на в'їзд на свою територію автомобілів із російською реєстрацією, на кордоні повернула перший автомобіль із російськими номерами.

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