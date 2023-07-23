Польща та Литва готові "напасти" на захід Україну: у Держдумі РФ шокували новими заявами

Володін заявив, що Польща та Литва приготували 25-тисячне військо для "окупації" заходу України.

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін шокував новими фантазіями щодо війни та українців, вплівши сюди країни ЄС, зокрема Польщу, та США.

Такі нісенітниці російський депутата написав у себе на сторінці у телеграм.

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"Згідно з їхньою ідеологією, сотні тисяч мешканців України мають загинути на фронті (для цього київському режиму постачається дедалі більша кількість озброєння), а решта — втратити свою національну ідентичність. Для вирішення цього завдання використовуються імперські амбіції Польщі", - йдеться у його дописі.

Він звинувачує не Путіна, який напав на вільну країну та веде жорстоко війну, а Володимира Зеленського, який нібито "ухвалив багато рішень, які стали величезною трагедією для українського народу". Серед них, на думку Володіна:

закон, який фактично прирівнює поляків до українців, надавши їм ті самі права — перебування на території країни без дозволів, працевлаштування, навчання, медобслуговування та навіть деякі виплати;

прикордонних з Росією областях — Сумській та Чернігівській — із рідних будинків виганяють українців, прагнучи замінити їх на лояльних нацистам переселенців-поляків;

громадянам України замість російської нав'язується польська мова, яка включена до списку іспитів до вузів;

організуються гоніння на православну віру, українців звертають до католицтва.

Далі він придумав, що начебто Польща та Литва приготували 25-тисячне військо для "окупації" заходу України.

"Поляки хочуть повернути собі, як вони вважають, свої історичні землі — Східні Креси. Громадяни України на цих теренах їм не потрібні. Вашингтон та Брюссель продовжать вести війну до останнього українця", - шокував він заявою.

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав світ засудити варварський обстріл Одеси.

Про всі подробиці атаки - читайте у новині.

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