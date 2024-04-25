Польща та Литва готові вислати українських чоловіків: чи буде депортація — відповідь юриста

Юрист вважає, що максимум, що можуть зробити країни Європи — обмежити державні послуги або соціальну допомогу.

У міністерствах оборони Литви та Польщі заявили про готовність вислати чоловіків призовного віку до України, але масового висилання не буде, відповідно до протоколу Європейської конвенції з прав людини.

Про це у коментарі hromadske сказав юрист Роман Єделєв, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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"Одразу з'являється якась ідея про депортацію, про те, що українських чоловіків в Польщі чи в Литві будуть хапати та везти на кордон, передавати прикордонникам чи комусь іншому. Так воно не буде відбуватися. Європейська конвенція про права людини має додатковий протокол, який забороняє масове висилання іноземців", — запевнив юрист.

Він нагадав, що у 2006-2007-x роках Росія масово висилала громадян Грузії, і суд знайшов порушення в таких діях російської федерації.

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Єделєв зауважує, що країни можуть не надавати певні державні послуги або соціальну допомогу.

"Тобто, якщо людина визнана непридатною і знята з військового обліку, не може та сама Польща чи Литва оцінювати — чи це справжній документ, чи людина справді проходила ВЛК. Це ж не повноваження органів влади Польщі та Литви. Все це буде вкрай складно виписати. Але якщо є політична воля, якісь певні спроби ми можемо побачити", — вважає юрист.

Нагадаємо, міністри оборони Польщі та Литви повідомили, що готові посприяти поверненню українських чоловіків призовного віку.

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