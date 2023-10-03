Польща та Литва погодилися на пропозицію України щодо транзиту українського зерна: деталі

Україна запропонувала перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону до литовського порту.

Транзит української агропродукції територією Польщі може пришвидшитися. Ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль переноситься з українсько-польського кордону в порт Клайпеди.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як зазначається, про це домовилися представники України, Польщі та Литви під час чергової онлайн-зустрічі.

"Протягом наступних двох днів буде перенесено ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону в порт Клайпеди (Литва), для всіх аграрних вантажів, які прямують в даний порт. Це пришвидшить транзит територією Польщі", – йдеться в повідомленні.

Водночас, Україна запропонувала перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону до литовського порту. Польща та Литва підтримують такий механізм контролю і вважають це конструктивним кроком.

"Це добре у розбудові цього транзиту, у розбудові цього коридору солідарності, який ми, як Польща, збудували в Європі", - підкреслив виданню RMF 24 міністр сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Роберт Телус.

Нагадаємо, що у Варшаві тисячі людей вийшли на антиурядовий марш за два тижні до польських виборів.